الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق جزئي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر لتنفيذ أعمال رفع كمرات «المونوريل»

شارع يوسف عباس بمدينة
شارع يوسف عباس بمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق أجزاء من شارع يوسف عباس، لمدة 3 أيام، بدايةً الساعة 12 صباحاً من يوم السبت الموافق 25/9/2021 وحتى الساعة 6 صباحًا من يوم الإثنين 27/9/2021 دون تعطيل للحركة المرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة. 

ويتم تنفيذ أعمال الغلق على النحو التالى: 

 

- استقطاع الحارة اليسرى بمسطح كوبرى يوسف عباس أمام نادى الزهور للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر حتى تقاطعه من طريق النصر.

 

- الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالوصلة من أمام نادى الزهور وحتى تقاطعه مع طريق النصر .

 

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى :

 

-القادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع خلف نادى الزهور فيساراً شارع مدرسة الموهوبين فيميناً طريق النصر.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة شارع يوسف عباس رفع كمرات المونوريل القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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