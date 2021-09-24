كوريا الجنوبية: أكثر من 22 مليون مطعم بجرعتي لقاح ضد «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، أن إجمالي 37 مليونًا و13 ألف شخص أو 72.3% من سكان البلاد، تلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ إطلاق برنامج التطعيم بالبلاد في أواخر فبراير الماضي.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” اليوم الجمعة - أنه تم تطعيم حوالي 22.6 مليون شخص أو 44% بشكل كامل.

اصابات كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 2434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 295 ألفا و 132 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2434 .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على أكثر من37.1 مليون شخص، أو نحو 72.3 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطنا، وحصل نحو 22.6 مليون شخص، أو 44 % من السكان، على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، قد اعلن أن بلاده ستزود فيتنام بما لا يقل عن مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، خلال الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية- وفقا للمكتب الرئاسي- إن كوريا الجنوبية تخطط لمنح فيتنام مليون جرعة لقاح أو أكثر في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن البلدين حاولا التغلب على فيروس كورونا معا من المرحلة الأولية، بمشاركة المواد ذات الصلة.

يذكر أن ذلك سيمثل أول تزويد مباشر من كوريا الجنوبية للقاح لدولة أجنبية، باستثناء الدعم المالي من خلال برنامج "كوفاكس".