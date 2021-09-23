الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعيين 31 الف شابا بينهم 215 من ذوي الهمم في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات خاصة ذوي الهمم،  مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية توفر كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، وتقدم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأشار إلي أن مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي بتعيين  31349 شابا من مختلف المؤهلات، ياتي عدد الذكور 2460 شابا و عدد الإناث 8889 سيدة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية القوى العاملة أنه منذ بداية العام الحالي وحتي أغسطس الماضي تم تعيين 215 شخصات من ذوي الهمم، 149 شابا و66 من الإناث.

وكان «الشريف» أكد أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، قامت خلال شهر أغسطس بتعيين 3565 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 24 شابا من ذوي الهمم بمنشات القطاع الخاص، كما أن المديرية قامت بتوفير 355 فرصة عمل للشباب الراغبين في العمل، لافتا إلى أن جميع الاجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة  للعديد من شباب المحافظة.

و اوضح مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية بالاضافة الى محاولاتها لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل والوظائف للشباب، فانها تعمل على التفتيش الدوري على المنشات لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين.

الإسكندرية القوى العاملة تعيين 31349 فرد 215 فرد من ذوي الهمم توجيهات الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

«حماية المستهلك» يبدأ استدعاء سيارات «كيا سبورتاج» من موديلات 2016 حتى 2021

«تعاون وإشادة وزيارة مرتقبة».. تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة والسفير الألماني

أقوال الشهود في اتهام عاطل وزوجته بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في التسول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلية تُطالب بمزيد من المساعدات من الدولة

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس