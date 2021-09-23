تعيين 31 الف شابا بينهم 215 من ذوي الهمم في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات خاصة ذوي الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية توفر كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، وتقدم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأشار إلي أن مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي بتعيين 31349 شابا من مختلف المؤهلات، ياتي عدد الذكور 2460 شابا و عدد الإناث 8889 سيدة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية القوى العاملة أنه منذ بداية العام الحالي وحتي أغسطس الماضي تم تعيين 215 شخصات من ذوي الهمم، 149 شابا و66 من الإناث.

وكان «الشريف» أكد أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، قامت خلال شهر أغسطس بتعيين 3565 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 24 شابا من ذوي الهمم بمنشات القطاع الخاص، كما أن المديرية قامت بتوفير 355 فرصة عمل للشباب الراغبين في العمل، لافتا إلى أن جميع الاجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

و اوضح مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية بالاضافة الى محاولاتها لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل والوظائف للشباب، فانها تعمل على التفتيش الدوري على المنشات لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين.