الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد فيديو على فيسبوك.. التحقيق مع أبطال فيديو إطلاق الشماريخ في السلام

إطلاق الشماريخ في
إطلاق الشماريخ في السلام

تباشر النيابة العامة التحقيق مع صاحب مغسلة و3 آخرين لاتهامهم بإطلاق شماريخ بسبب خلافات بينهم.

يأتي ذلك بعد أن كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ" بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ" بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مغسلة سيارات - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 شماريخ.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بقيامهم بذلك لوجود خلافات بينهم وبين أهالي المنطقة لاعتراضهم على ركن السيارات أمام المغسلة ملكهم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صاحب مغسلة إطلاق شماريخ مقطع فيديو فيس بوك ألعاب نارية

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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