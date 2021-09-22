الإعلان عن المستفيدين من الدعم النقدي وإنقاذ مسن بلا مأوى.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

«التضامن»: مليون و330 ألف مستفيد من الدعم النقدى «كرامة»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" على مستوى المحافظات بلغ مليونا و330 ألفا و495 مستفيدا، حتى سبتمبر الجاري، مقارنة بمليون و319 ألفا و505 مستفيدا أغسطس الماضى بزيادة 10,990 حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.

«التضامن»: 2 مليون و112 ألف مستفيد من «تكافل» حتى سبتمبر الجاري

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و112 ألفا و774 مستفيدا خلال سبتمبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و113 ألفا و418 مستفيدا حتى أغسطس الماضي

«التضامن»: 367 ألف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعى

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بلغ 367 ألفا و12 شخصا، حتى سبتمبر الجاري.

3.8 أسرة مستفيدة من الدعم حتى سبتمبر.. 88% سيدات و70% للصعيد

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي بلغت 3,810,281 أسرة حتى سبتمبر الجاري، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 4 مليون أسرة بنهاية العام الجاري.

«لديه قرح فراش».. إنقاذ كفيف بلا مأوى ونقله لدار رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات واردة إلى المؤسسة عن وجود شخص بلا مأوى بأحد شوارع القاهرة.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم التعامل مع الحالة وتبين أنه يدعى «عم محمد» غير قادر على الحركة يعانى من أمراض الشيخوخة، كفيف، يعاني من ضعف عام، لديه قرح فراش متفرقة بالجسد، وضعه الصحى والنفسي سيئ جدًا تخلى عنه الجميع وأصبح وحيدًا غير قادر على رعايه نفسه.

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى الدورى الرياضى للمتعافين من المخدرات

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الفريق الفائز فى ختام بطولة الدوري الرياضي الذى نظمة الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان "أنت أقوى من المخدرات" وتسلم الفائزين الميداليات وكأس البطولة وذلك بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان