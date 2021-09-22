الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين بعد اكتشاف إصابات بكورونا

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نفذ وفد من المتخصصين، الأربعاء، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس؛ حفاظًا على سلامة المحامين والعاملين بالنقابة، والمترددين عليها من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.

وقررت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، الأربعاء، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس لمدة 3 أيام اعتبارًا من غد الخميس وحتي السبت المقبل، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا على أن يتم اسئتاف العمل الأحد المقبل مع استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة، حرصا على مصلحة الأعضاء.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019  وما حواه من ملاحظات ومخالفات ، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز  بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وقرر نقيب المحامين تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة ، وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كافة الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020 ، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.

نقابة المحامين نقيب المحامين فيروس كورونا الجهاز المركزى للمحاسبات الأمانة العامة

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