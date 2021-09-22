الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجان متابعة «تعليم الغربية» تتفقد 1608 مدرسة استعدادا للعام الدراسي

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أجرت فرق المتابعة التابعة للإدارات العشر بمديرية تعليم الغربية، اليوم الأربعاء، جولات متابعة شملت 130 مدرسة، حيث تمت متابعة 13 مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت إزالتها خلال المتابعة، وفي غرب طنطا تمت متابعة 10 مدارس، أما في غرب المحلة تمت متابعة 12 مدرسة.

أما في إدارة زفتى، فتمت متابعة 8 مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة 21 مدرسة، وفي ادارة سمنود 14 مدرسة، وقطور 5 مدارس، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة 11 مدرسة، وكفر الزيات 15 مدرسة، وفي مدارس التعليم الفني، فتم الانتهاء من متابعة جميع المدارس الفنية، وفي مدارس التعليم الخاص، فتمت متابعة 1 مدرسة، وفي المدارس الرسمية للغات، فتمت متابعة 3 مدارس، وفي رياض الأطفال، فتمت متابعة 17 مدرسة،  ليصل إجمالي المتابعات في اليوم التاسع إلى 130 مدرسة،  ووجود 198 سلبية تمت إزالة 177 سلبية منها، وجاري العمل على إزالة 31 سلبية بالمدارس.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، وبناء على تكليفات المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لفرق المتابعة بالمديرية والإدارات، وإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها.

جدير بالذكر أن لجان المتابعة بدأت عملها بناء على تكليفات وكيل الوزارة من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من سبتمبر الجاري، وستستمر حتى تتم متابعة جميع مدارس المحافظة، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ٢٤ لسنة ٢٠٢١.

لجان متابعةتعليم الغربية تتفقد التعاون الاقتصادى مدرسة على مدار قدم أيام استعدادا للعام الدراسى

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وائل لطفي

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