«فنى دش كتم أنفاسها».. تحقيقات موسعة فى مقتل مسنة بالعمرانية

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب مقتل سيدة مسنة عثر على جثتها داخل شقتها بمنطقة العمرانية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل فني دش لسرقتها.

تمكنت قوات الأمن في محافظة الجيزة، تحت إشراف مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة قسم العمرانية، وسرقة هاتفها المحمول وشاشة عرض و5 آلاف جنيه، على يد عامل «فني دش»، كان يتردد على المجني عليها.

وكان تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من ربة منزل يفيد بقتل والدتها داخل شقتها السكنية، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وإجراء الفحص والتحريات، تبين سلامة منافذ الشقة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار كتم أنفاس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بقتل السيدة المسنة صاحبة الـ68 عامًا واعترف بارتكاب جريمته، وأنه سبق أن تردد على المجني عليها، وعلم بأنها مقيمة بمفردها فعقد العزم على قتلها وسرقتها وأرشد عن المسروقات التي حصل عليها من داخل الشقة، وهي الهاتف المحمول وشاشة عرض وجزء من المبلغ المالي بعد إنفاق الباقي.

وتم إجراء التحريات حول الواقعة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية.