الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشباب العربي ينعى المشير طنطاوي: قائد ملحمة إنقاذ مصر

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعت الدكتورة مشيرة أبوغالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باسمها واسم أعضاء مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة من 19 دولة عربية، اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقالت "أبوغالي" في بيان اليوم: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري وكذلك عائلة المرحوم المشير محمد حسين طنطاوي، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأضافت رئيس مجلس الشباب العربي أن المشير محمد حسين طنطاوي كان قائد ملحمة إنقاذ مصر في أشرس معركة شهدها التاريخ المصري، مؤكدة أنه رجل الوطنية والوفاء بأسمى معانيها فهو فقيد مصر والأمة العربية والإفريقية.

وقالت "سيبقي اسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة الأمة وسيسجل التاريخ مواقفه المشرفة لوطنه والأمة العربية بأحرف من نور".

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

وأضاف السيسي في تدوينته «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان» .

واختتم بالآية القرآنية الكريمة "بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

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وائل لطفي

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