اليوم.. أولى جلسات محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة يد من مواطنة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد.ع، بقال بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق المملوكة للمجني عليها إسراء أشرف بأن استقل دراجة بخارية “توكتوك”، كان قد أعدها لتنفيذ غرضه واستهداف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام لعلمه بعدم قدرتها على مقاومته، وأخذ في تتبعها وما أن ظفر بها حتى جذب حقيبة يدها بالقوة فسقطت أرضا فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وسرقة المنقولات المار بياناتها علي النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك حال حمله سلاحا ناريًا فرد خرطوش.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش بالإضافة إلى ذخائر تستخدم على ذلك السلاح.