السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البلطي» بـ24 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

الاسماك
الاسماك

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم السبت، استقرارًا، حيث تختلف أسعار الأسماك بشكل يومي، بينما ثبتت أسعار السمك البلطي (1) ليتراوح سعر الكيلو ما بين 20 - 24 جنيهًا، واستقرت أيضًا أسعار السمك البوري "1" ليتراوح ما بين 65 : 75 جنيهًا للكيلو، وتراوح سمك ثعابين ما بين 50 : 210 جنيهًا للكيلو، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطى "1" سجل نحو من 20 : 24 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

سعر السمك البلطى "2 " من 17 : 19 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

سعر البلطي الأسواني تراوح من 17: 37 جنيهاً للكيلو ( تكنا بلاستيك)

تراوح سعر السمك الفلية "بلطي" ما بين 30 : 110 جنيهاً للكيلو ( بالطلب )

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" ما بين 65 : 75 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

سجل سعرالسمك البوري "2" من 50 : 60 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سجل سعر السمك الشعور ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب)

سجل سعر السمك الوقار من 80 : 100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب)

سجل سعر السمك (قاروص – لوت) ما بين 80 : 100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب)

أسعار سمك البياض

تراوح سعر قشر البياض بين 60 : 90 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سجل سعر بياض أملس"1" (بلدي) بين 60 : 90 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سجل سعر سمك بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سجل سمك قراميط – شيلان نحو من 10 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سمك ثعابين تراوح بين 50 : 210 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

سمك بربون مجمد 25- 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو(تكنا بلاستيك)

 

أسعار الجمبري

جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهاً للكيلو(طاولة خشب)

جمبري "1" من 300 : 370 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

جمبري "2" من 200 : 270 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

جمبري"3" من 90 : 170 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

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لا للتنوير التايوانى!

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