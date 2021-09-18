تطوير خطوط مياه «ساحل سليم» في أسيوط بتكلفة 27 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع دق بئرين ارتوازيين بمحطة الحبايشة بمركز ساحل سليم، وإحلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس بتكلفة 27 مليون جنيه بطول 24 كيلو متر، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

جانب من الجولة

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه الاسبيستوس بقرية الحبايشة مركز ساحل سليم بطول ٢٤ كيلو متر بأقطار مختلفة بتكلفة إجمالية ٢٧ مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، كما تابع أعمال جسات للبدء فى دق عمل ٢ بئر بمحطة الحبايشة الارتوازى واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار لمرحل التنفيذ.

جانب من الجولة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إلى أنه تم عمل تجربة قياس ضغوط المياه بخط عزبة الحبايشة الذي يمر من أمام محطة الحبايشة حتي مدخل قرية دير تاسا والذى يصل طوله إلى ١٥٠٠ متر بأقطار مابين ٦ إلى ٤ بوصة لخدمة ٦٠٠٠ نسمة من أهالى القرية، لافتا إلى أن محطة الحبايشة تضم ٤ آبار جديدة لتصبح بذلك ٦ آبار ارتوازى لتصل كمية الطاقة التصميمية للمحطة بعد دق الآبار إلى ١٥٥٠٠ م٣/يوم لتحقيق استفادة لعدد ٨٠٠٠ مواطن من أهالى قرية الحبايشة وتوابعها بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢ مليون جنية ضمن مبادرة حياة كريمة.

جانب من الجولة

وأعلن المحافظ عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جانب من الجولة

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة