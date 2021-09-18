وفاة محسن المنسى «شبيه السادات»

توفى صباح اليوم السبت، محسن المنسي شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن جثمانه عقب أداء صلاة الظهر بمقابر «سبرباي» بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ودائما ما يظهر شبيه الرئيس السابق أنور السادات بـ«الجلباب» والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، لا يفوّته أي حدثٍ هامٍ في مصر، سواء كانت الواقعة سعيدةً أو مأساوية. وهو شخصية «ظريفة» يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور.

«محسن المنسي»، مصور صحفي من محافظة الغربية، استغل الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل السادات على مستوى الشكل، وافتعل طريقة كلامه، بل إنه ادعى أيضًا أنه يعمل بالتمثيل بعد أن كان المصور الشخصي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان ظهور«المنسي» الأول في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، حيث احتفى الناس به هناك بسبب الشبه الكبير بينه وبين السادات، ثم اشتهر بعدما ظهر في فيديو وهو يتفحص أعمال حفر تفريعة قناة السويس.

كما تمكنت مباحث الغربية من إلقاء القبض علي "م.ن"26 سنة عاطل مسجل شقي خطر لاتهامه بقتل شاب في العقد الثاني من عمره بقصد سرقة موبايله وإلقائه من قطار "المنصورة_ المحلة" أمام قرية"محلة خلف" وتم اقتياده إلي ديوان مركز سمنود لعرضه علي النيابة العامة .

وكان رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم قرر فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب لقي مصرعه، حال سقوطه من قطار المحلة - المنصورة في نطاق قرية محله خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية حال اعتراضه أحد الأشخاص مجهول الهوية في محاوله سرقة التليفون المحمول الخاص به ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعي" أمجد. ا. ا " قرب قرية محله خلف بدائرة المركز.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.

