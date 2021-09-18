السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة محسن المنسى «شبيه السادات»

محسن المنسي
محسن المنسي

توفى صباح اليوم السبت، محسن المنسي شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن جثمانه عقب أداء صلاة الظهر بمقابر «سبرباي» بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ودائما ما يظهر شبيه الرئيس السابق أنور السادات بـ«الجلباب» والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، لا يفوّته أي حدثٍ هامٍ في مصر، سواء كانت الواقعة سعيدةً أو مأساوية. وهو شخصية «ظريفة» يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور.

«محسن المنسي»، مصور صحفي من محافظة الغربية، استغل الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل السادات على مستوى الشكل، وافتعل طريقة كلامه، بل إنه ادعى أيضًا أنه يعمل بالتمثيل بعد أن كان المصور الشخصي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان ظهور«المنسي» الأول في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، حيث احتفى الناس به هناك بسبب الشبه الكبير بينه وبين السادات، ثم اشتهر بعدما ظهر في فيديو وهو يتفحص أعمال حفر تفريعة قناة السويس.
كما تمكنت مباحث الغربية  من إلقاء القبض علي "م.ن"26 سنة عاطل مسجل شقي خطر لاتهامه بقتل شاب في العقد الثاني من عمره بقصد سرقة موبايله وإلقائه من قطار "المنصورة_ المحلة" أمام قرية"محلة خلف" وتم اقتياده إلي ديوان مركز سمنود لعرضه علي النيابة العامة .

وكان رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم قرر  فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب  لقي  مصرعه، حال سقوطه من قطار المحلة - المنصورة في نطاق قرية محله خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية حال اعتراضه أحد الأشخاص مجهول الهوية في محاوله سرقة التليفون المحمول الخاص به ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود .

كان  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعي" أمجد. ا. ا " قرب قرية محله خلف بدائرة المركز.

كما باشرت  القيادات الأمنية دورها وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.
 

 

وفاة محسن المنسى شبيه الرئيس السابق أنور السادات بعد صراع

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

بعد تداعياته الخطيرة.. هل يقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الحامل والجنين؟

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الحكم على «كائن الهوهوز» بتهمة نشر الفسق في الإسكندرية اليوم

خبير اقتصادي: إعادة إعمار مصر لليبيا يعود بالنفع على الدخل القومي للبلدين

وزيرة الهجرة: وصول جثمان المصرى المتوفى فى إيطاليا اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل