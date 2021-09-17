الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن» تنقذ فتاة إمبابة من التشرد في الشارع

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي أنه قد تم الإستجابة لاستغاثة بوجود فتاة في منطقة إمبابة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مجموعة صور لفتاة جالسة على أحد الأرصفة في شوارع إمبابة بمحافظة الجيزة ومعها شنطة سوداء اللون بها بعض الملابس.

ووفقا  لما قالته، مريم أن والدها توفي منذ 10 سنوات وأن والدتها حاولت طيلة هذه السنوات التخلص منها حتى تتزوج برحل أخر وحاولت مريم الهرب من هذا الجحيم وسافرت إلى القاهرة وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها وهي تجلس في منطقة إمبابة.

وتم إيداع الفتاة في الدار واتخاذ اللازم معها من إجراءات، حيث أشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه تم عمل اللازم لها من قبل الأخصائيين بالمؤسسة.

 

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