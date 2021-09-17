حبس «مفتشى صحة» لطلبهما رشوة من محل تجارى بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين من مفتشي الصحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستغلال نفوذهما وطلب رشوة من أحد المحال التجارية بالقاهرة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية، عندما تلقى رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من "صاحب محل لحوم، مقيم بالقاهرة "بقيام" اثنين من مفتشي الأغذية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة" باستغلال موقعهما الوظيفي من خلال طلبهما وأخذهما منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بشكل دوري أثناء مرورهما على المحل الخاص به مقابل تسهيل إجراءات التفتيش على الأغذية، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو تحرير محاضر مخالفات من شأنها الإضرار به، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات.