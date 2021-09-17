اقرأ الان.. أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 شهر سبتمبر

أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية شهريًا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والفئات المستهدفة وشروط الحصول عليها.

أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 شهر سبتمبر

يمكن للمتقدمين للحصول على معاش البرنامج الرئاسي الخاص بتقديم معيشة أفضل للمواطنين "تكافل وكرامة" ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن أسمائهم من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام من الاسم و مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له الشخص المستعلم ومحافظة الإقامة والرقم القومي وبعدها يظهر موقف الراغب في الاستعلام من الطالب وقد أثبتت النظام الالكتروني فعاليته خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين.



خطوات التقديم على معاش وزارة التضامن الاجتماعي 2021

يستطيع المواطنين المستحقين لمعاش برنامج التكافل والكرامة الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة

كتابة بيانات الراغب في الحصول على المعاش الشهري كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم

كتابة رقم الهاتف المحمول

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المستهدفين من معاش التكافل والكرامة

الفئات المستحقة لمعاش برنامج تكافل وكرامة

أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 والفئات المستحقة لمعاش وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية الهادفة إلى توفير حياة كرامة الأرامل وكبار السن من الذين لا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية والمرأة المعيلة ممن هجرها زوجها و مسؤوليه عن أطفال بمراحل تعليمية مختلفة والمرأة المطلقة وذوي الاحتياجات الخاصة مما سمح لهم القانون بالجمع بين معاشين لقضاء احتياجات المعيشة و الخضوع للعلاج اللازم لتحسين حالتهم الصحية للتكيف مع المجتمع بشكل كامل بالإضافة إلى الأطفال الأيتام بشرط استمرارهم في المراحل التعليمية المختلفة ( الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) لضمان حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب فيروس كورونا.