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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:35 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
نعمات مدحت
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تصدر رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، محركات البحث خلال الفترة الماضية، حيث يرغب المواطنين في معرفة أسماء المقبولين في المعاش، الذي كفلته الدولة للمسنين والفئات الأكثر احتياجا والتي لم يكن لها دخل ثابت.

حيث يشار إلى أن تكافل وكرامة، معاش أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، كنوع من  الجماية والرعاية والأمان لكبار السن من المسنين، الذين ليس لديهم دخل مادي شهري، والذين لا يمتلكون وظيفة في أية جهة تؤمن لهم حياتهم وتقضي متطلباتهم، وكما تقوم  الوزارة بصرف المعاش أيضا للأسر الفقيرة التي لا تملك اية مدخر من مدخرات الحياة ولا يملكون وظيفة يعيشون من خلالها، وذلك طبقا لشروط وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي


يستطيع الشخص الذي يريد معرفة قبول اسمه في معاش تكافل وكرامة، التسجيل عبر الرابط التالى (من هنا)، وبعد الدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي في المكان المخصص له، حيث من المقرر أن يتم نقل المواطن إلى صفحة أخرى خاصة بالمعاش حيث سيظهر بها كافة البيانات المتعلقة به، من قبول اسمه من عدم قبوله.

الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 


اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من البنود التي تمكن المواطن من خلالها   الحصول على معاش تكافل وكرامة وتتضمن الآتي: فيما يخص معاش تكافل والذي يخص الأطفال،  ينبغي أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش ايضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، وأما فيما يخص المسنين أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويضم المعاش ايضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش ايضا الشخض المريض بمرض مزمن.
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