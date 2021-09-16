رفع 70 طن مخلفات وإصلاح وتركيب 14 كشاف إنارة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالتوازي مع إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد بشوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها حيث قامت برفع 70 طن مخلفات وإصلاح وصيانة وتركيب 14 كشاف إنارة ولمبة ليد.

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

قال محمد عبد العظيم رئيس حي وسط مدينة المنيا أن قسم البيئة بالحي نظم حملة نظافة مكبرة قام خلالها برفع 25 طن مخلفات وقمامة من كوبري النيل-كورنيش النيل وشارع الحرية بحي وسط المدينة ونقلها الى المقالب العمومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحي.

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

وأضاف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير أنه تم رفع ما يقرب من 20 طن تراكمات ومخلفات من منطقة (الشونية-اولاد الشيخ-مداخل عزبة زكريا)، وأيضا تم رفع المخلفات البينية من جبانة قرية دمشير ونقلها الى المقالب العمومية للارتقاء بمنظومة النظافة بالقرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا باستمرار حملات النظافة بالقرى والأحياء للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

كما قام قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل برفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية بالقرية للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

كما واصل قسم الإنارة بالقرية جهوده المبذولة بإصلاح وصيانة 6 كشافات إنارة وتركيب 8 لمبات ليد داخل نطاق القرية لتيسير حركة سير المواطنين والحد من مخاطر الحوادث ليلا.

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا علي متابعة وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة بالقرى والأحياء لرفع كفاءتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلي أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الإرتقاء بمنظومتي النظافة والإنارة.

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا

حملات نظافة وصيانة كشافات إنارة بالمنيا