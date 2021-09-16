«طيران الإمارات» تتطلع لتوظيف 3500 شخص مع تعافى عملياتها

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، إنها تتطلع لتوظيف 3000 مضيف و500 شخص آخرين لوظائف في مطار دبي خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرارها في استعادة العمليات التي تأثرت بجائحة كورونا.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، والتي سرحت العام الماضي آلاف الموظفين، إنها تعمل حاليًا في 120 مدينة تمثل 90 بالمئة من شبكة وجهاتها قبل تفشي الفيروس.

وستصل الشركة إلى 70 بالمئة من طاقتها قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

وتعاني الإمارات من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 730 ألفًا و743 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الأربعاء- أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 2068 حالة، مؤكدة شفاء 706 حالات جديدة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 722 ألفًا و73 متعافى.