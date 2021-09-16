بحضور 3 وزراء.. انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادي لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة اليوم

تنطلق النسخة الثالثة من منتدى بورسعيد الاقتصادي “ شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية قاطرة التنمية "، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ، ويستمر على مدار يومي 16-17 سبتمبر.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى أهمية منطقة شرق بورسعيد الاستثمارية، والحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها المحافظة لجذب المستثمرين، ويعقد المنتدى بمشاركة واسعة لعدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال.

يبدأ المنتدى بعرض فيلم تسجيلي عن محافظة بورسعيد والفرص الاقتصادية والاستثمارية والسياحية بها ، ويشارك في الجلسة الافتتاحية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة العامة لقناة السويس.

- ورش عمل عن التنمية و المناطق اللوجيستية

كما يشهد المنتدى افتتاح معرض صنع في بورسعيد بالتعاون مع الغرف التجارية ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد 3 ورش عمل الأولى ستناقش أهمية التنمية الصناعية بشرق بورسعيد، والثانية ستناقش دور وأهمية المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد، والثالثة ستناقش سبل التطوير العقاري وتلبية متطلبات التنمية.

في حين يشارك في الجلسة الأولى والتي ستناقش أهمية الصناعة وتوطينها في شرق بورسعيد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة التجارة الخارجية ، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة العامة لقناة السويس، ومعتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة الثانية المراكز اللوجستية وقيمتها الاقتصادية في شرق بورسعيد بحضور الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة المصرية وهاني النادي رئيس قطاع العلاقات الحكومية بقناة السويس للجاويات.

كما تناقش الجلسة الثالثة التطوير والبنية العمرانية في شرق بورسعيد بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والدكتور مصطفي كامل محمد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب والدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر .