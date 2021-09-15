الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 28 حالة تعدٍ في اليوم الثالث من الموجة الـ 18 بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمركزىّ نجع حمادى وأبوتشت نجحتا فى إزالة  ٢٨ حالة تعدى بالزراعة والمبانى على أراضى أملاك الدولة خلال اليوم الثالث للموجة ١٨ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية . 


أوضح محافظ قنا أنه تم إزالة ١٠ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ٣١ فدان و ٦ حالات تعدى بالمبانى على مساحة ١١٤٢ متر بمركز نجع حمادى وإزالة ٨ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ٤ أفدنة و ١٦ قيراط  و ٤ حالات تعدى بالمبانى على مساحة ٧٣٢٨ متر بمركز قوص ، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها إلى ٨٠ حالة تعدى ( ٤٢ تعديات زراعة - ٣٨ تعديات مبانى )  بنسبة ٢٢٪؜ من إجمالى الحالات المستهدفة خلال الموجة ١٨ . 

 

ووجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بتكثيف حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها والحفاظ على حق الشعب و التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك .

وكان قد عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية اجتماع موسعا صباح اليوم الأربعاء لمتابعة الموقف التنفيذي والتحديات التي قد تعوق تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أركان حرب محمد أحمد القاضي رئيس الشعبة الهندسية ، والعقيد أركان حرب أحمد عبدالعليم محمود رئيس أركان مشروعات حياة كريمة ، والعميد أركان حرب وليد عطالله قائد مشروعات حياة كريمة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز الخمسة المستهدفة . 

عبدالفتاح السيسي جمال تنسيق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح قنا عقد جمهور الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

حقيقة تعاقد «التعليم» مع 50 ألف معلم قبل العام الدراسى الجديد

«هات عرض وامشى».. كواليس أزمة محمد عبدالغنى فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية