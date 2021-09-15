إزالة 28 حالة تعدٍ في اليوم الثالث من الموجة الـ 18 بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمركزىّ نجع حمادى وأبوتشت نجحتا فى إزالة ٢٨ حالة تعدى بالزراعة والمبانى على أراضى أملاك الدولة خلال اليوم الثالث للموجة ١٨ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .



أوضح محافظ قنا أنه تم إزالة ١٠ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ٣١ فدان و ٦ حالات تعدى بالمبانى على مساحة ١١٤٢ متر بمركز نجع حمادى وإزالة ٨ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ٤ أفدنة و ١٦ قيراط و ٤ حالات تعدى بالمبانى على مساحة ٧٣٢٨ متر بمركز قوص ، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها إلى ٨٠ حالة تعدى ( ٤٢ تعديات زراعة - ٣٨ تعديات مبانى ) بنسبة ٢٢٪؜ من إجمالى الحالات المستهدفة خلال الموجة ١٨ .

ووجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بتكثيف حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها والحفاظ على حق الشعب و التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك .

وكان قد عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية اجتماع موسعا صباح اليوم الأربعاء لمتابعة الموقف التنفيذي والتحديات التي قد تعوق تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أركان حرب محمد أحمد القاضي رئيس الشعبة الهندسية ، والعقيد أركان حرب أحمد عبدالعليم محمود رئيس أركان مشروعات حياة كريمة ، والعميد أركان حرب وليد عطالله قائد مشروعات حياة كريمة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز الخمسة المستهدفة .