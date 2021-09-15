بعد اعتباره مشروع قومي.. أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي السريع

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء باعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة المسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.

وترصد "الدستور" مشروع القطار الكهربائي السريع، كالتالي:

- شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة، وتمتد بأطوال 2000 كيلومتر.

- أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والحمام.

- السرعة التصميمية للقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم /ساعة السرعة التشغيلية 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة.

- أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من «العين السخنة حتى العلمين الجديدة» بأطوال 460 كيلومتر وتكلفة 6.3 مليار دولار.

- يشمل المشروع 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر".

- يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المروري، ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني.

- يساهم هذ المشروع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.

وكانت قد نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكان قد استقبل ميناء الإسكندرية، 12 عربة قطار كهربائي تمثل أول قطارين للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، المقرر افتتاح وتشغيل مرحلتيه الأولى والثانية مع احتفالات أكتوبر المقبل.

وكان قد استقبل ميناء الإسكندرية، 12 عربة قطار كهربائي تمثل أول قطارين للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، المقرر افتتاح وتشغيل مرحلتيه الأولى والثانية مع احتفالات أكتوبر المقبل.