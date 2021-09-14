تخفيضات تصل لـ30%.. تفاصيل معرض «أهلا مدارس» لدعم المواطنين

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق معرض "أهلًا مدارس" المُقام تحت رعاية مجلس الوزراء، في الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر بتخفيضات لا تقل عن 30%، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة المعارض في إطار التخفيف عن المواطنين في المناسبات المختلفة، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تفاصيل عن معرض "أهلا مدارس".

1- سيكون المعرض الرئيسي بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر .

2- سيبدأ المعرض في الفترة من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر.

3-عدد المشاركين في المعرض سيصل إلى 210 عارضين.

4- ستكون مساحة المعرض تصل إلى 3000 م2.

5- يشهد المعرض تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%.

6- يشارك بالمعرض أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهي شعبة "الأدوات الكتابية والمدرسية"، وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية "وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشعبة المواد الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

7- سيشمل المعرض كل احتياجات طلاب المدارس في أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي).

8- يوجد تنسيق بين المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة، لتحديد أماكن إقامة المعارض بأغلب المحافظات الجمهورية بتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية في إقامة تلك المعارض، سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات.

9-أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد، والتأكيد على ارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين.