الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

44.4% زيادة فى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال 6 أشهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية إلى حدود 2.615 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.851 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 764.5 مليون دولار بنسبة 44.4%.
وجاءت دولة كينيا فى المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 189.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 166.3 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 23.3 مليون دولار، يليها دولة جنوب إفريقيا بصادرات بلغت قيمتها 52.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 28.9 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 23.4 مليون دولار، بينما سجلت الصادرات لإثيوبيا 46.1 مليون دولار مقابل 64.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وفى المقابل، سجلت واردات مصر من دول إفريقيا 1.099 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 766.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 333.2 مليون دولار، وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بواردات بلغت 141.9 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 123.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 18.8 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا بواردات قدرها 52.5 مليون دولار مقابل 49.6 مليون دولار، وإثيوبيا 3.7 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 19.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.4 %.

الاحصاء صادرات مصر أفريقيا واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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