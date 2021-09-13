الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطن يستوقف رئيس الوزراء ويشتكى سوء مستوى النظافة والإشغالات

رئيس الوزراء يستجيب
رئيس الوزراء يستجيب بشكوى المواطنين

استوقف أحد المواطنين بقرية كفرشبين التابعة لشبين القناطر محافظة القليوبية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له واشتكي له من سوء مستوى النظافة وبعض الخدمات ومشاكل التوكتوك وسوء حالة الطرق والمرور حيث طمأنهم رئيس الوزراء بالاستجابة إلى مطالبهم وتكثيف الحملات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات قرى حياة كريمة، بشبين القناطر، يرافقه عدد من المسئولين، على رأسهم وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية.

وبدأ رئيس الوزراء، جولته بزيارة قرية كفر شبين، حيث تفقد مركز الشباب بالقرية، ومجمع خدمات متكامل، وذلك للاطلاع على الموقف الحالي، ومناقشة العاملين والأهالي هناك في احتياجاتهم.

وتشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة تكثيف الأعمال داخل قرى «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعًا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، «حياة كريمة» وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

 

رئيس الوزراء مجلس الوزراء محافظة القليوبية مشروعات وزير التنمية المحلية جولة رئيس الوزراء

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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