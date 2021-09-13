الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. محمد الباز في لقاء مفتوح بمعرض بورسعيد لمناقشة «المضللون»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

ينظم معرض بورسعيد للكتاب، في دورته الـ 4، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، مساء اليوم، حوارًا مفتوحًا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، لمناقشة موسوعته «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان»، التي صدرت في 5 أجزاء عن الهيئة العامة للكتاب، ويحاوره الدكتور محمد عفيفي.
يتناول «الباز» في الموسوعة، الجماعة من عدة زوايا مختلفة قائلا:«الزاوية الأولى أن ما سمعته فى الإعلام ليس إلا نقدًا للجزء الحركى للجماعة، وتفنيدا لما ارتكبت من جرائم وخطايا فى حق المجتمع المصرى وفي حق الإسلام، لكن ما لدينا هنا هو نقد للفكرة وتفكيك للمنهج وتركيز على المخالفات الشرعية والسياسية التى وقعت فيها جماعة الإخوان ولا تزال».
وتابع:«وأعتقد أن تفكيك عقل الجماعة من خلال الكتابات التى نقدتها فكريا مهم للغاية، لسبب بسيط أن هذه الجماعة بنت شرعيتها على أنها جماعة المسلمين، وكل ما عداها ومن يقف على الجبهة الأخرى ليسوا مسلمين ولا يعرفون عن الإسلام شيئًا، فمن المهم أن تعرف ماذا يقول العلماء المتخصصون فى العلوم الإسلامية عنهم، كيف يصفونهم، وما الذى يمسكونه عليهم من أثر سلبى لحِق بالإسلام».
أما الزاوية الثانية:«أن ما سمعته فى الإعلام خلال السنوات الماضية تمت صياغته على أرضية من الصخب الذى أضاع كثيرا من المعانى والأفكار، للدرجة التى جعلتك أحيانا تحتار فى أمر هذه الجماعة، لكننا هنا نركن إلى ساحة النقاش الهادئ جدا الذى نديره مع من تصدَّوْا لأفكار الجماعة، والساحة هادئة لأن النقاش يدور من خلال طرح الحجج المنطقية التى تؤكد لنا فى النهاية أننا أمام جماعة فاسدة ومفسدة، ضالة ومضلَّة».

يأتي ذلك ضمن فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته الجديدة.

معرض بورسعيد للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج الإعلامي الدكتور محمد الباز موسوعته المضللون وثائق أكاذيب جماعة الإخوان

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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