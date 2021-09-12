الثلاثاء.. النواب الأمريكى يستجوب بلينكن

أكدت مصادر أمريكية، الأحد، أن أعضاء في الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، سيستجوبون وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول الانسحاب من أفغانستان الثلاثاء المقبل.

وكشف موقع "أكسيوس" أن النواب الجمهوريين سيستجوبون أنتوني بلينكن بشأن تسلل عناصر "متطرفة" بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الشهر الماضي.

وإلى جانب ذلك أوضح موقع أكسيوس أن الأعضاء الجمهوريين سيستجوبون وزير خارجية الرئيس جو بايدن حول خطط التعامل مع الأسلحة التي سقطت بأيدي حركة طالبان في ظل الانسحاب السريع من أفغانستان وسيطرة الحركة على عموم البلاد.

وأضاف أكسيوس "الجمهوريون بمجلس النواب سيطالبون أنتوني بلينكن بالإفصاح عن أعداد من تم إجلاؤهم من الأمريكيين بأفغانستان".