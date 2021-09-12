الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على محام اعتدى على زوجته الحامل بالهرم

تجرّد محام من مشاعره الإنسانية واعتدى على زوجته الحامل ولم يرحم توسلاتها له أن يكف عن ضربها، حتى تركها غارقة في دمائها، وتسبب في إجهاضها بدائرة قسم شرطة الهرم غرب محافظة الجيزة.

البداية كانت عندما تلقي الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل به آثار كدمات في أماكن متفرقة من جسدها، ونزيف بسبب إجهاض.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة"م م.ا"، ربة منزل بكدمات في أماكن متفرقة من جسدها ونزيف بسبب إجهاض طفلها، وبسؤالها اتهمت زوجها بالتعدي بالضرب عليها بسبب خلافات نشبت زوجيه بينهما وتسبب في إجهاضها.

بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان؛ تبين نشوب خلافات متكرره بين المجني عليها وزوجها، ويوم الواقعه تجددت الخلافات بينهما، وتعدي المتهم على زوجته بالضرب المبرح وتسبب في إجهاضها وتركها في حالة إغماء وترك المنزل.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم"ع.ا.ع" محام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيقات معه أمام قوات المباحث بأنه يوجد خلافات متكررة بينه وبين زوجته، وسبق أنها استعانت ببلطجية للتعدي عليه بالضرب، ويوم الواقعة تجددت بينهما الخلافات مرة أخرى، وتعدي عليها بالضرب المبرح ولكن لم يقصد إجهاضها، وأنه تركها في حالة إغماء واعتقد أنها من الضرب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات جارية.

وزير الداخلية محافظة الجيزة القبض على عاطل الحشيش زوجها الاهرام الاتجار في المواد المخدرة

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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