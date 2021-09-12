الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل تظاهر 120 ألف شخص بفرنسا احتجاجا على التصاريح الصحية

تظاهرات بفرنسا
تظاهرات بفرنسا

شارك 120 ألف شخص على الأقل، مساء أمس السبت، في تظاهرات شهدتها مدن فرنسية عدة للأسبوع التاسع على التوالي احتجاجا على التصاريح الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.

لكن العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات السبت التي تخلّلتها صدامات في باريس، يعكس تراجع زخم التعبئة لهذا التحرّك.

وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية 121 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 19 ألفا في العاصمة، مقابل 165 ألف متظاهر قبل أسبوعين و140 ألفا السبت الماضي.

وشهد التحرك في أسبوعه التاسع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط جادة شانزيليزيه في باريس ظهرا، ومساء في محيط القصر الملكي حيث مقر مجلس الدولة. وأفاد مصدر أمني بتوقيف 96 شخصا على الأقل.
وأحصت السلطات المحلية 1200 متظاهر في ستراسبورغ، و1700 في رين وفي فان، وأكثر من ألفي متظاهر في ليون، وثلاثة آلاف في مونبلييه وألفين في ليل، و2200 في مرسيليا و3500 في نيس، و2500 متظاهر في تولون وفي بوردو وفي تولوز، و3500 في نيس.

وكان لافتا في التظاهرات مشاركة عاملين في القطاع الصحي وممرضين ومعالجين فيزيائيين للتنديد بالتدبير الذي يدخل الأربعاء حيّز التنفيذ تحت طائلة منعهم من مزاولة المهنة

وفي الأسابيع الأخيرة تراجع زخم هذا التحرّك الذي تشارك فيه حركات مناهضة للتلقيح و"السترات الصفر" ونشطاء اليمين ومعارضون للحكومة.

واعتبارا من 21 يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى.

كما أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لـ1.8 مليون موظف على تماس مع العامة.

كما أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لـ1.8 مليون موظف على تماس مع العامة.

 

التصاريح الصحية القطاع الصحي باريس التعبئة وزارة الداخلية الفرنسية مجلس الدولة مقر مجلس الدولة السبت التظاهرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحرى

منظمات المجتمع المدنى الإثيوبية تنادى بوقف الحرب فى تيجراى

وزارة التعاون الدولى: الحكومة تعمل على تحقيق التحول الرقمى

أشهر الأمراض النفسية.. القلق ما بين المرض المزمن والحالة العابرة

«ثلاثة رابعهم الكوفيد» فى أحدث إصدارات دار خطوط «اختناق» للكاتب إسكندر حمدان

الجمعة.. أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية| الجديد في الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل