بكين: نرفض تصريحات وزير الدفاع الأسترالى السلبية حول الصين

أكدت وزارة الدفاع الوطني الصينية معارضتها الشديدة للتصريحات السلبية التي أدلى بها وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون حول الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني"وو تشيان" - حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت - إن تصريحات "داتون" الاستفزازية مؤخراً كشفت بالكامل عن عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجي، الأمر الذي لا يتعارض مع الاتجاه الجاري للسلام والتنمية والتعاون في العالم فقط، بل ويضر أيضا بالسلام والاستقرار الإقليميين، موضحا أنه من الخطير للغاية وغير المسؤول تلفيق ما يسمى بـ "التهديد الصيني" وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين.

وجدد "وو تشيان" التأكيد على تمسك الصين بنهج التنمية السلمية، وسعيها الحازم لسياسة الدفاع الوطني ذات الطبيعة الدفاعية، مضيفا أن بلاده لا تشكل تهديدا على أية دولة، وأن تنميتها العسكرية لا تستهدف أية دولة.

وحول القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، شدد "وو تشيان" أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة لها.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ، إنهما “بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19 ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة”، مضيفا "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التفاصيل".

من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

وأضافت الوكالة أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.