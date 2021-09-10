الجمعة 10 سبتمبر 2021
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مصر

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطئ بصفة دورية يوميًا، لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولا بأول.

وأضافت أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش.

كما قام الأطباء المكلفون بعلاج المصاب بفحص الإصابة، وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعى بآلة حادة وليس بسبب كائن بحرى.

كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح التى انتهت إلى عدم تتطابق شكل الإصابة قطعيًا مع ما هو ثابت وموثق عالميًا، لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، مؤكدين أن تكون الاصابة نتجت عن جسم معدنى حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التى أدت الى حدوثه.

كما تؤكد وزارة البيئة ضرورة توخى الحذر فى نشر الشائعات التى تثير البلبة والرأى العام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.

وتود وزارة البيئة أن تطمئن الموطنين بأن الساحل المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه، كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام بأى أنشطة تضر بمواردنا الطبيعية لضمان استدامتها.

وورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمـــــين س 11.30 صباحا، إثر ادعاء هجوم سمكه قرش أثناء السباحة في أحد قرى الساحل الشمالى على بعد حوالي 3 كيلو في المياه، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خبراء المحميات الحياه البحرية جهاز شئون البيئة قري الساحل الشمالي

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