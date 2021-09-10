الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة آليًا حتى 30 نوفمبر

السعودية
السعودية

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة من الدول التي يُعلّق القدوم منها، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 30 نوفمبر المقبل.
وأوضحت المديرية - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أن التمديد الذي أصدره وزير المالية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأكدت المديرية أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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