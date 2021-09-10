الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل في الصف

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل في الصف، بعدما تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمانه بعد مرور يومين على تعرضه للغرق خلال السباحة بصحبة صديقه.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين لقيا مصرعيهما غرقا بنهر النيل، لعدم إجادتهما السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثة أحدهما، بعد تعرضه للغرق بساعة، واستمرت عمليات البحث عن الشاب الثاني، حتى تم العثور على جثته اليوم الجمعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة العامة دفن جثة نهر النيل الصف رجال الإنقاذ الجيزة

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