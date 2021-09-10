تطييب رفات الأنبا برسوم بديره في المعصرة.. واحتفالاته حتى 27 سبتمبر

احتفل دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، مساء أمس، بعشية عيد القديس شفيع الدير الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وصلى نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، صلوات العشية بكنيسة الدير الأثرية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والشعب المتواجد بالدير.

وفي ختام العشية، طَيَّب نيافته رفات القديس الأنبا برسوم العريان بالمزار الخاص به والمتواجد بذات الكنيسة.

ويقيم دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان نهضة روحية بمناسبة عيد نياحة شفيع إيبارشية حلوان والمعصرة، وعيد الصليب المجيد، في الفترة من اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر حتى الإثنين ٢٧ سبتمبر.

وأعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة، في بيان رسمي، لها أنه يبدأ اليوم بالقداس الإلهي ٧.٣٠ صباحاً، ثم رفع بخور عشية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ثم يتمم الشمامسة طقس التمجيد الخاص بقديس الدير وهو الأنبا برسوم العريان، ثم تأتي الفقرة الفنية على يد الكورال ويشارك في النهضة 20 كورالًا مختلفًا، ثم تأتي فقرة العظة الروحية، وينتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويترأس الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، في 27 سبتمبر، الليلة الختامية لمولد الأنبا برسوم العريان.