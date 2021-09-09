رئيس مصلحة الجمارك يتابع التدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

تفقد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك اليوم، أعمال لجان الامتحانات الشفوية للزملاء العاملين بمصلحة الجمارك للحصول على حق التوقيع الكامل التى أقيمت لعدد 17 متدرب من العاملين الدائمين والمنتدبين بمصلحة الجمارك الذين تم عمل الامتحان التحريرى لهم أمس الأربعاء 8/9/2021 وانتهوا من حضور البرنامج التدريب للحصول على حق التوقيع الكامل التى أقيمت بالدور التاسع والعاشر بالبرج رقم 3 من أبراج وزارة المالية.

وتفقد الشحات غتورى أعمال تنفيذ البرنامج التدريبى TOT لتدريب المدربين لعدد 35 متدرب من العاملين بجمارك القاهرة وتم إقامتها اعتبارا من الأحد 5/ 9 حتى 9/ 9 بقاعات المحاضرات.

والتقى مع المتدربين وتقدم لهم بالشكر لحرصهم على تنمية معرفتهم ، مؤكدا على اهتمام وزير المالية بتطوير العنصر البشري وبناء قدرات القادة لديهم والتى تعتبر أغلى وأثمن الموارد التي تملكها مصلحة الجمارك وخاصة في ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها، وذلك لجميع العاملين سواء بوزارة المالية ، أو مصالحها الايرادية من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق البرامج التدريبية المستمرة التي تصقل هذه المهارات وتنمي هذه القدرات ، للمساهمة في عملية التطوير والتحديث ورفع كفاءة الإدارة الجمركية وتحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الجمركية.

كما زار رئيس مصلحة الجمارك القاعات الخاصة بالبرنامج البرنامج التدريبى المؤهل للحصول على رخص التخليص الجمركي( المستخلصين العليا ) والذى يعقد للمجموعتين 13 و14 لعدد 28 متدرب لكل مجموعة من العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساءا لحملة المؤهلات العليا لراغبين فى إستخراج تراخيص جمركية بمصلحة الجمارك، حيث أشاد بحرصهم على حضور الدورات التدريبية وأكد على شركاء العمل وأن لهم دور هام وعظيم لإنجاح منظومة العمل الجمركى وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وتأتى هذه الدورات فى إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد القومى للتدريب الجمركي للعام 2021/ 2022 بهدف تنمية وتحسين القدرات والمهارات وتطوير وتحديث وتطوير الأداء وتأهيل كوادر رجال الجمارك وصقل خبراتهم وإثراء رصيدهم المعرفي.

وفى ختام الجولة قام الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتفقد الدورات المجانية التى تعقدها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة MTS بالدور الأول من البرج رقم 3 بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس ،للتدريب العملى على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والإجابة عن الإستفسارات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للسادة المستوردين والمستخلصين ومندوبي المصانع والشركات .فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالعمل على توعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وتقديم المساعدة والدعم الفنية لهم وتذليل المعوقات والمشاكل التى تواجههم خلال المرحلة التجريبية للتطبيق لتجنبها عند التنفيذ الإلزامي، وتعزيزا للتواصل الإيجابى مع قطاع الأعمال الصناعى والتجارى والمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين.

وتقدم الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالشكر للحاضرين لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذه الدورات والتى تعكس مدى الإلتزام الحرص والوعى والمشاركة الإيجابية للسادة المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتحقيق أهداف نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ومن أهمها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام المستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية .

وأشار الشحات غتورى إلى أنه قد تم منح مزايا تحفيزية لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال فترة التشغيل التجريبى التى تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى؛ تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أنه تم خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، وسيتن خصم ٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر الجارى و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١، كما سيتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالى، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل للموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام من تسهيل الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وأشار إلى أنه نظرا للإقبال الشديد على حضور الدورات وقرب موعد التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI أول أكتوبر المقبل ، فإنه سيتم عقد الدورات التدريبية العملية المجانية على هذا النظام كل أربعاء وخميس بدءاً من الأسبوع المقبل فى أيام 15و16و 22 و 23 و29 و2021/9/30.