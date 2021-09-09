فى الذكرى الـ 20.. أفلام عالمية تناولت أحداث هجمات 11 سبتمبر

ساعات قليلة تفصلنا عن الذكرى الـ 20 للحادث الأليم هجمات 11 سبتمبر لعام 2001، وجرت بواسطة أربع طائرات استهدفت برجي مركز التجارة الدولية في مانهاتن، وقادها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية، وجهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

وكان للفن دور بعد هذا الحادث الذي أثار غضب العديد من الدول الأوروبية والعربية، خاصة أن الدول الأوروبية اضطهدت بعدها المسلمين بذنب القاعدة الإرهابية واعتبروا أن كل شخص مسلم بمثابة إرهابي، فجسدت بعض الأعمال الفنية هجمات 11 سبتمبر بشكل جزء منها واقعي، وجزء آخر خيالي ليوضح تبرؤ الإسلام من العمليات الإرهابية.

ويرصد "الدستور" أفلامًا عالمية تناولت أحداث هجمات 11 سبتمبر خلال التقرير التالي.

My Name Is Khan

أفلام عالمية

يأتي فيلم "اسمي خان" للنجم العالمي شاروخان في مقدمة الأفلام التي جسدت أحداث يوم 11 سبتمبر لتؤكد تبرؤ الإسلام من هذا الحادث المروع.

وتدور أحداثه حول "رضوان خان" وهو شخص مسلم هندي يعاني مرض التوحد "متلازمة أسبرجر"، بعد وفاة أمه ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليقيم عند أخيه "زاكر"، وهناك يتعرف على فتاة هندوسية تدعى مانديرا مطلقة ولديها ابن من زواج سابق ليقع في غرامها.

تتأزم أحداث الفيلم بعد انهيار برجى التجارة العالمي ويبدأ المسلمون بالتعرض للاضطهاد، وهنا يتعرض ابن مانديرا للقتل فتحمل رزوان الذنب وتطلب منه الذهاب لمقابلة الرئيس الأمريكي وإخباره بأنه ليس بإرهابي وهنا تبدأ رحلة "رضوان" لمقابلة رئيس الولايات المتحدة لإخباره بأن المسلمين ليسوا إرهابيين ويتعرض خلالها لمواقف مختلفة تكشف عن نظرة الأمريكيين للدين الإسلامي.

The Reluctant Fundamentalist

أفلام عالمية

فيلم "الأصولية المترددة" إثارة سياسي، عرض عام 2012، ويستند إلى رواية عام 2007 بعنوان "المتردد الأصولي" من قبل محسن حامد ومن إخراج ميرا ناير وبطولة ريز أحمد وكيت هدسون، "الأصولية المترددة" هي قصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر حول تأثير هجمات تنظيم القاعدة على رجل باكستاني وعلاجه من قبل الأمريكيين ردا على ذلك.

عرض الفيلم كفيلم افتتاحي لمهرجان البندقية السينمائي 69، وفي مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 37، وعرض بشكل محدود في الولايات المتحدة والهند وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وفي باكستان تم عرضه باللغة الأردية مع تغيير اسم الفيلم إلى تغييرات في 24 مايو 2013، وفي أفريقيا عرض الفيلم لأول مرة في كمبالا، أوغندا في 24 أغسطس 2013. عرض الفيلم أيضا في مهرجان ميونيخ الدولي السينمائي الحادي والثلاثين.

911: In Plane Site

أفلام عالمية

وهو فيلم وثائقي إخراج وليام لويس، صدر عام 2004 يروج لنظريات المؤامرة الخاصة بهجمات 11 سبتمبر 2001، من خلاله يتم تقديم صور فوتوغرافية وفيديوهات وتحليلات لهجمات 11 سبتمبر ويدعي الفيلم الوثائقي أن جماهير العالم لم تعط كل الحقائق المحيطة بالهجوم الإرهابي.

طرح الفيلم مجموعة من الأسئلة الرائدة حول نظريات المؤامرة المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، بالرغم من تأكيد الفيلم بأن "الطائرة النفاثة تعد كبيرة الحجم للغاية بحيث لا تتناسب مع الفتحة المصنوعة في البنتاغون"، إلا أن آخرين دحضوا هذا الادعاء من خلال إظهار أن ثقبًا يزيد على 90 قدمًا (27 مترًا) قد حدث في الطابق الأرضي، وقد أشارت أفلام أخرى مثل تغيير فضفاض إلى الفتحة الصغيرة في الطابق الثاني منه، فيما يشير آخرون إلى أن الجدار انهار بعد نصف ساعة من حدوث الحادث، وعندها لم تتعد الحفرة 16 قدمًا

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

أفلام عالمية

‏ فيلم إثارة وحركة أمريكي من إنتاج وإخراج مايكل بي ومن كتابة شاك هوجان، وهو مبني على كتاب "13 ساعة" لعام 2013 للكاتب ميتشل زاكوف، الذي يتكلم عن واقعة حدثت في الواقع.

وتدور القصة حول الأعضاء الستة للفريق الأمني الذين يقاتلون للدفاع عن المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي، بعد الهجوم على القنصلية الأمريكية في 11 سبتمبر 2012.

الفيلم من بطولة جيمس بادج دايل، جون كراسينسكي، ماكس مارتيني، توبي ستيفنز، بابلو شرايبر، ديفيد دنمان، دومينيك فيومسا، وفريدي ستروما.