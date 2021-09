فى الذكرى الـ 20.. أفلام عالمية تناولت أحداث هجمات 11 سبتمبر

ساعات قليلة تفصلنا عن الذكرى الـ 20 للحادث الأليم هجمات 11 سبتمبر لعام 2001، وجرت بواسطة أربع طائرات استهدفت برجي مركز التجارة الدولية في مانهاتن، وقادها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية، وجهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

وكان للفن دور بعد هذا الحادث الذي أثار غضب العديد من الدول الأوروبية والعربية، خاصة أن الدول الأوروبية اضطهدت بعدها المسلمين بذنب القاعدة الإرهابية واعتبروا أن كل شخص مسلم بمثابة إرهابي، فجسدت بعض الأعمال الفنية هجمات 11 سبتمبر بشكل جزء منها واقعي، وجزء آخر خيالي ليوضح تبرؤ الإسلام من العمليات الإرهابية.

ويرصد "الدستور" أفلامًا عالمية تناولت أحداث هجمات 11 سبتمبر خلال التقرير التالي.

My Name Is Khan