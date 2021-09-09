الإحصاء لـ«الدستور»: التضخم الشهرى يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر

قال مينا نصحى باحث إحصائى بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهرى سجل أول تراجع له منذ 7 أشهر، مشيرًا إلى أن المعدل هبط دون الصفر مسجلًا -.0.1% لشهر أغسطس 2021 مقابل -0.4% خلال شهر يناير 2021، بينما كان المعدل قد سجل أعلى مستوياته على أساس شهرى خلال شهرى أبريل ويوليو الماضيين بنسبة 1.2% و1% بالترتيب.

وأوضح مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن تحقيق ثانى أقل معدل تضخم شهرى خلال عام 2021 جاء مدفوعا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 4.3% خلال شهر أغسطس الماضى قياسًا إلى القفزة فى أسعار تلك السلع خلال شهر يوليو، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة والتى تسببت فى نقص المعروض من بعض السلع وبالتالى ارتفاع أسعارها آنذاك.

وأوضح أن ريف الجمهورية ساهم بالنصيب الأكبر فى تراجع معدل التضخم الشهرى لأغسطس 2021 بنسبة -0.2% نظرًا للوزن النسبى الكبير لسلة الطعام والمشروبات فى استهلاك الأسر بالريف، بينما سجل التضخم الشهرى نسبة موجبة قدرها 0.1% فى حضر الجمهورية، نتيجة ارتفاع تكلفة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8% وذلك بعد قرار رفع سعر البنزين والوقود.

وأكد "نصحى"، أن معدل التضخم العام لازال أقل من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى والذى يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية)، مشيرًا إلى أن التضخم خلال أول 8 أشهر من عام 2021 سجل 5.2% وهو المعدل نفسه المتحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2020، بينما كان معدل التضخم قد بلغ 11.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض معدل التضخم الشهرى بنسبة - 0.1% حيث سجل القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 114.3 نقطة لشهر أغسطس 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.1% عن شهر يوليو 2021، بينما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.4% لشهر اغسطس 2021 مقابل 3.6% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -4.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.2%، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.7%، مجموعة الفاكهة بنسبة 1.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.9%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%.