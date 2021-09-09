الدفع بقوة أمنية لاستكمال مشروع صرف صحي بقرية إدفا بسوهاج

قال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، إنه بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم الدفع بقوة أمنية لاستكمال أعمال مشروع صرف صحي في قرية إدفا بمركز سوهاج لمنع اعتراض المواطنين للتنفيذ.

تفاصيل المشروع



وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج، أن المشروع يستفيد منه أكثر من 35 ألف نسمة وتبلغ تكلفته 180 مليون جنيه ، وتشمل أعمال استكمال محطة معالجة ادفا واستكمال شبكات الانحدار وخط الطرد ، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة وتنفيذ حوض الموازنة ومحطة وشبكات الري وأعمال الزراعة.

و كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد انتهت من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة التي لا يوجد بها خطوط مياه.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج استطاعوا الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق,

وفي هذا السياق تمكن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وجهينة وطما، من الحصول على موافقة بمبلغ 34.5 مليون جنيه منها مبلغ 6.7 مليون جنيه لمد وتدعيم خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى ومدينة طهطا، ومبلغ 12.8 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرى ومدينة طهطا، ومبلغ 10 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة طما ومبلغ 5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى ومدينة جهينة.

كما حصل النائب ياسر الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا والعسيرات على مبلغ 200 ألف جنيه لمد خطوط مياه الشرب لقرية أولاد غازي بمركز جرجا، وحصل النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر على مبلغ 2.5 مليون جنيه، لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز ومدينة جرجا.