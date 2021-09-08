القاهرة والإسكندرية الأعلى فى سن الزواج والصعيد يتذيل القائمة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط سن الزواج بين الذكور بلغ 30.4 سنة مقابل 24.7 سنة بين الإناث على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى متوسط سن الزواج للذكور والإناث بنحو 32.9 سنة و28.6 سنة بالترتيب.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور"، فإن محافظة الإسكندرية جاءت فى المرتبة الثانية من حيث متوسط سن الزواج للذكور بـ 32.4 سنة، يليها محافظة أسوان بمتوسط سن زواج بلغ 32.4 سنة للذكور ومحافظة الأقصر بمتوسط سن زواج 32.2 سنة، ومحافظة البحر الأحمر 31.9 سنة، ومحافظة بورسعيد بمتوسط سن زواج 31.8 سنة للذكور ومحافظة السويس بمتوسط سن زواج 31.8 سنة للذكور.

بينما كانت أقل متوسط سن زواج للذكور بمحافظات المنيا بنحو 28.4 سنة، والشرقية 29 سنة، والفيوم 29.1 سنة، والمنوفية 29.2 سنة، والقليوبية 29.4 سنة.

أما فيما يخص متوسط سن زواج الإناث، جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بأعلى متوسط سن بلغ 28.6 سنة، يليها محافظة الاسكندرية بمتوسط سن زواج 27.8 سنة، ومحافظة بورسعيد 27.2 سنة، محافظة السويس 26.6 سنة، محافظة دمياط 25.1 سنة، محافظة الدقهلية 24.2 سنة، بينما تذيل القائمة بأقل سن زواج محافظات المنيا 22.9 سنة، الفيوم 23 سنة، الشرقية 23.3 سنة، البحيرة 23.4 سنة، سوهاج 23.4 سنة، البحيرة 23.8 سنة ، كفر الشيخ 23.9 سنة.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع عدد عقود الزواج إلى 876015 عقدًا عام 2020 مقـابل 927844 عقدًا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 357832عقداً عام 2020 تمثل 40.8 ٪ من جملة العقود مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6 ٪.

وطبقاً لفئات السن، سجلت أعلى نسبة زواج للذكور في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقد تمثل 0.5٪ من جملة العقود.