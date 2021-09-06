الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية
وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

بعد إعلان المرحلة الثانية.. ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟