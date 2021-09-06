مستشار مفتي الجمهورية يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة والسنن لسنوات طويلة مضت

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إنه لا بد أن تقضي الصلوات الفائتة، فلو تركت الصلاة لغير عذر لمدة طويلة فلا بد أن استغفر الله، لأني تركتها بدون عذر وأخرجتها عن وقتها.

وأضاف في رد ه على سؤال ورد إليه في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن الصلاة الفائتة دين في رقبة المسلم ولابد من قضائها وهذا باتفاق جمهور الفقهاء، لافتا إلى أن قضائها يكون مع كل صلاة أصلى صلاة أو اثنين، يعني مثلا أصلى العصر ومعه صلاة عصر أو اثنين.

حكم صلاة السنن الفائتة

وأضح أن صلاة السنن هذه تطوعية، ومن الأولى قضاء الصلوات المفروضة، لافتا إلى أن هناك سنن مؤكدة وتم استثنائها وهى: سنة الفجر والوتر وركعتين قيام، حيث أن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والوتر كان لا يتركه الني صلى الله عليه وسلم، لا في سفر ولا حضر، وقال لأبي هريرة ولا تنام إلا على وتر، وصية لأنه مهم، وأما قيام الليل فلا يفعله إلا الصالحون، فهذه تستثنى من السنن لمنزلتها العظيمة.