«التعليم» تعلن جدول مراجعات ليلة الامتحان للدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول البث المباشر لمراجعات ليلة الامتحان - الصف الثالث الثانوي العام الدور الثاني.

وجاء كالتالي:

الإثنين 6 سبتمبر

التاريخ

الثلاثاء 7 سبتمبر

لغة إنجليزية

الأربعاء 8 سبتمبر

الكيمياء

الخميس 9 سبتمبر

الجغرافيا

السبت 11 سبتمبر

الجيولوجيا

الأحد 12 سبتمبر

الأحياء

وأعلنت الوزارة، أنه يمكن أيضاً مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة :حصص مصر".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 5390 طالب/ طالبة، اليوم الاثنين.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي عدد (9) طالب/طالبة.