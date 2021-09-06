«التعليم» تعلن جدول مراجعات ليلة الامتحان للدور الثاني للثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول البث المباشر لمراجعات ليلة الامتحان - الصف الثالث الثانوي العام الدور الثاني.
وجاء كالتالي:
الإثنين 6 سبتمبر
التاريخ
الثلاثاء 7 سبتمبر
لغة إنجليزية
الأربعاء 8 سبتمبر
الكيمياء
الخميس 9 سبتمبر
الجغرافيا
السبت 11 سبتمبر
الجيولوجيا
الأحد 12 سبتمبر
الأحياء
وأعلنت الوزارة، أنه يمكن أيضاً مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة :حصص مصر".
ويؤدي طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 5390 طالب/ طالبة، اليوم الاثنين.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي عدد (9) طالب/طالبة.
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