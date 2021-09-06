الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن جدول مراجعات ليلة الامتحان للدور الثاني للثانوية العامة

امتحان
امتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول البث المباشر لمراجعات ليلة الامتحان - الصف الثالث الثانوي العام الدور الثاني.

وجاء كالتالي:

الإثنين 6 سبتمبر 

التاريخ

 الثلاثاء 7 سبتمبر

لغة إنجليزية

الأربعاء 8 سبتمبر 

الكيمياء

 الخميس 9 سبتمبر 

الجغرافيا

 السبت 11 سبتمبر 

الجيولوجيا

 الأحد 12 سبتمبر 

الأحياء

وأعلنت الوزارة، أنه يمكن أيضاً مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة :حصص مصر". 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 5390 طالب/ طالبة، اليوم الاثنين.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي عدد (9) طالب/طالبة.

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التفكير فى المصريين

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