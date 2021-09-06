تركيا تفرض إجراءات جديدة على المواطنين غير الملقحين ضد كورونا

تدخل في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين إجراءات احترازية جديدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد المرض.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام المواطنين غير الملقحين والذين لم يتعرضوا للمرض سابقا بعرض نتائج سلبية للفحوص الخاصة بفيروس كورونا لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة منذ دخول الحفلات الموسيقية وقاعات السينما والمسرحيات.

كما يفرض نفس الشرط على المواطنين الراغبين في تنفيذ رحلات بين المدن بواسطة وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الطائرات أو الأنواع الأخرى.

كما سيكون على المدرسين والمعلمين في المدارس والجامعات والمعاهد الذين لم يتلقوا اللقاحات الخضوع للفحص مرتين كل الأسبوع.

واعتبارًا من الإثنين يحق لجهة العمل إلزام كل العاملين لديها من الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو لم يتعرضوا للمرض الخضوع لاختبار "PCR" مرة في الأسبوع.

وأكدت وزارة الداخلية التركية مع ذلك أن هذه الإجراءات لن تخص السياح الأجانب، لكنها ستشمل الأجانب المقيمين في تركيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.