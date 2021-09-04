رئيس برلمان زيمبابوي يشيد بإنجازات الجمهورية الجديدة

أشاد رئيس البرلمان الزيمبابوي جاكوب موديندا، بما تشهده الجمهورية الجديدة في مصر من تطورات وطفرة في مختلف مناحي الحياة، التي لمسها خلال زيارته لمصر في مايو الماضي.

وأكد رئيس البرلمان الزيمبابوي - خلال استقباله سفير مصر في هراري محمود عامر - رغبة بلاده في محاكاة التجربة المصرية، خاصة في مجالات السياحة والبناء والتشييد، لاسيّما جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مرافق الدولة الأساسية في الريف المصري.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن السفير المصري نقل للمسئول الزيمبابوى رسالة من رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي.

وتباحث الطرفان حول سبل تقديم مصر لخبراتها في مجالات عدة؛ بما يسهم في دعم زيمبابوي؛ تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم والمساندة المصرية لدول القارة الأفريقية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور؛ لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، وذلك بشقيها الاقتصادي والتجاري وبما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والزيمبابوي.

وشهدت السنوات الـ7 الماضية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنية التحتية الشاملة للدولة، تحت شعار «الجمهورية الجديدة»، حيث حققت الدولة إنجازات في كل المجالات.

مترو الأنفاق

واهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية لأنها تمس حياة المواطنين بشكل يومي، وعلى رأسها مترو الأنفاق، حيث بلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق 9.527 مليار جنيه منذ فبراير 2020 بطول 17.7 كيلومتر بعدد 15 محطة و11.5 كيلو متر طول المرحلة الرابعة من الخط الثالث بعدد 10 محطات.

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

وكان طول مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 56.5 كيلو متر بعدد 22 محطة، وطول مونوريل مدينة 6 كتوبر بعدد 12 محطة بلغ 42 كيلو متر.

القطار الكهربائي

بلغ طول مشروع القطار الكهربائي lrt 103 كيلو متر لمناطق "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة" بعدد 19 محطة.، بينما كان طول القطار الكهربائي السريع "السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة- برج العرب- العلمين- مطروح" 660 كيلو متر بعدد 20 محطة.

المطارات

تطورت المطارات بشكل كبير وصرف عليها مليارات الجنيهات لتواكب العالمية، فوصل تكلفة مطار البردويل الدولي حتى الافتتاح في اكتوبر 2020 إلى 860 مليون جنيه، كما كان تكلفة إنشاء مطار برئيس الدولي بمحافظة البحر الأحمر 2.31 مليار جنيه.

وبلغت مساحة مبنى الركاب في مطار العاصمة الإدارية الجديدة 4000 متر مربع وذلك بسعة 300 راكب في الساعة و 4000 متر مربع مساحة مبنى الركاب في مطار سفنكس الدولي.