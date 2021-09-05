أسعار الأسمنت المسلح والأبيض اليوم الأحد 5-9-2021 في الأسواق

تنشر "الدستور" لقرائها في هذا التقرير، أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أسعار مواد البناء في مصر، وذلك عبر محركات البحث الإلكترونية، ومنها أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-9-2021.



أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

تباينت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم الأحد 5/9/2021، حيث شهدت ارتفاعات في معظم الشركات، بينما استقرت الأسعار في عدد قليل من الشركات العاملة في القطاع.

واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمخلوط في جميع الشركات العاملة في القطاع، في حين تباينت أسعار الأسمنت المقاوم، حيث ارتفعت في عدد من الشركات العاملة في القطاع، بينما استقرت في باقي الشركات.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 913 جنيها.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 850 جنيها.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 845 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 890 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 915 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 900 جنيها.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 928 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 855 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 885 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المعلم اليوم 860 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 903 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض



يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.





أسعار الأسمنت المخلوط



يبلغ طن أسمنت شركة إيه وان اليوم 700 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 690 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 745 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة الواحة اليوم 740 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة المسلح اليوم 940 جنيه.

يبلغ طن أسمنت شركة آسيك سي ووتر اليوم 905 جنيه.

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 940 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 950 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 905 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة قاهر البحار اليوم 945 جنيهًا.