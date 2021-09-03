40 من البراعم يقدمون 150 لوحة لجمهور الفن التشكيلي فى «ضي»

افتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل، بقاعة ضي الجديدة بالمهندسين، معرض "براعم الفن تتخطى أزمة كورونا"، ويضم 150 لوحة لـ40 فنانًا تشكيليًا بين سن 5 و 18 سنة.

شهد الافتتاح الفنانان الرائدان الدكتور مصطفى الفقي والدكتور أحمد نبيل سليمان، ولفيف من الفنانين التشكيليين، بحضور جماهيري كبير.

وأشاد الدكتور مصطفى الفقي بأعمال المعرض ووصفها بالعفوية والتلقائية، فيما قال الدكتور أحمد نبيل سليمان عنها إنها تعكس أن الفن التشكيلي المصري وصل لأكبر شريحة جماهيرية، وتؤكد أن الحركة التشكيلية المصرية متدفقة دائما بالمواهب الجديدة.

وأكد هشام قنديل أن المعرض يمثل مفاجأة للجميع حيث جاء بعد جهد ومثابرة وتحديات على مدار عامين، بتوجيه الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين التي وظفت طاقات الصغار الإبداعية بشكل إيجابي احترافي.

وتابع رئيس "ضي"، تناغمت الموهبة الفطرية والتدريب المكثف مع التلقائية والذكاء التعبيري لإنتاج أعمال راقية وسط ظروف احترازية صحية ووقائية من فيروس كورونا.

الفن التشكيلي فى «ضي

وأردف بالقول: نجح المشاركون من خلال أفكارهم فى التعبير عن تداعيات أزمة كورونا من عزلة و افتقاد للمشاعر الإنسانية الدافئة، فبعض الأعمال مخصصة لتكريم الأطباء و شخصيات مشهورة، والأعمال المشاركة تشمل المدارس والاتجاهات الفنية، كالتكعيبية والتأثيرية والسيريالية والتجريدية، مختتما؛ "مستمرون فى رعايتنا لهؤلاء البراعم إلى مالا نهاية".

وكان قد افتتح الفنان والناقد الكبير عز الدين نجيب، الاسبوع الماضي، معرض فرسان ضي الثالث للشباب العربي بأتيليه العرب للثقافة والفنون بالمهندسين.

الفن التشكيلي فى «ضي

المعرض شارك فيه 18 فنانا وفنانة بعدد 122 غملا في مجالات التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك، وهم الفنانون الفائزون في مهرجان الشباب العربي الثالث.

شارك فى الافتتاح الفنان الدكتور أحمد الجنايني والخزاف حسن شبط، والنحات محمد ثابت والفنان عبادة الزهيري، والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب وصاحب فكرة المعرض، والذي تستمر فعالياته حتى 18 سبتمبر.

وضمت قائمة أبرز فرسان ضي أحمد صابر ومعاوية هلال ومحمد نجيب معين وكريم حلمي ودعاء عبد الواحد و رواء الدجوي ومحمد تهامي ومني رفعت وعبد الرحمن العجوز وأحمد سليمان.