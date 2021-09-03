الأميرة الأنيقة.. كيف غيّرت جاكي كينيدي مفهوم الموضة العالمي؟ (صور)

كانت جاكلين كينيدي قادرة على إشعال صيحة جديدة جديدة مع أي شئ ترتديه من الموضة خلال الستينيات والسبعينيات وما بعدها من قطع إكسسوارات رئيسية أدى إلى توجيه المصممين لما ترتديه، وكانت جاكي دائمًا أنيقة وكان العمود المثالي للأناقة.

حقيبة جوتشي جاكي 1961

كانت حقيبة غوتشي الكلاسيكية التي كانت تعرف في الأصل باسم G1244 مناسبة للسيدة الأولى، وعلى غرار الطريقة التي استخدمت بها الأميرة ديانا حقائبها المشقوقة، كانت جاكي تأخذ حقيبتها Gucci في كل مكان كدرع من المصورين الغازيين وفقا لموقع style وفي 2020 أعادت أليساندرو ميشيل تصميم قطعة جوتشي المفضلة لديها وأطلقت عليها اسم جاكي 1961.

بدلات أوليج كاسيني

كان أوليج كاسيني الذي يذكر بأنه سكرتير الأناقة لجاكي يصمم أزيائها من وراء الكواليس، ويمكن أن يُنسب إليه الفضل في حالة أيقونة الموضة الأبدية لجاكي، على الرغم من شهرته قبل وقت طويل من لقاء جاكي، كان أوليج كاسيني بالتأكيد أكثر طلبًا بعد الاتحاد مع الأيقونة السياسية.

إلى جانب مجموعة متنوعة من فساتين السهرة، كانت معاطف وبدلات كاسيني المصممة خصيصًا لجاكي عصرية بشكل لا يمكن تصوره بعد أن شوهدت على السيدة الأولى، بين عشية وضحاها تقريبًا كانت كل امرأة في الستينيات ترتدي من تصميم كاسيني من رأسها إلى أخمص قدميها.

ملابس أحادية اللون

الملابس أحادية اللون لديها القدرة على تحسين المظهر، وأدركت جاكي قوة الالتصاق بلون واحد ويتضح ذلك فيما تضمنته جميع مظاهرها السياسية العامة تقريبًا من قطعتين بنبرة فردية، وغالبًا ما يكون لونها ممتعًا مثل الأصفر أو الوردي.

قلدنها العديد من النساء الأمريكيات واستمرن في استحدام الألوان المتطابقة، والتي أصبحت الآن مرتبطة إلى الأبد بالبيئات الملكية والساحة السياسية، وقام عدد لا يحصى من السيدات الأوائل بتقليد مجموعتها أحادية اللون بعد سنوات.

فساتين السبعينات الطويلة

تخلت جاكي عن بدلات مصممة خصيصًا لها لإطلالة مناسبة أكثر من السبعينيات، واتجهت جاكي نحو الفساتين الطويلة المطبوعة التي كانت تعشقها وحذت حذوها النساء الأمريكيات .

الثياب الملتفة

كان العنصر الأساسي الآخر لجاكي هو المظهر الملتف في السبعينيات، بينما سيطر فستان DVF الملتف على صناعة الأزياء ، قامت جاكي بدمج صورة ظلية مع الملابس الملتفه في خزانة ملابسها الخاصة.

واستمرت جاكي في التباهي بالألوان الأساسية الكلاسيكية في معظم المظاهر العامة، وبعدها أصبحت هذه الملابس الملتفه موضة يحتذي بها.

فساتين دون حمالات

أحبت جاكي كينيدي أن تظهر عظمة الترقوة، ونسجت في أسلوبها المتواضع وهوسها بارتداء ثياب بلا حمالات، جعل البعض يتجرأ ويقوم بتقليدها.