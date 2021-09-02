الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائبة الرئيس الأمريكى تجري اتصالات هاتفية مع وليى عهد الكويت والبحرين

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي ووليا عهد الكويت والبحرين

أجرت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس، اتصالين هاتفيين مساء اليوم، مع كل من: ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تناول الاتصال الذي جرى بين ولي العهد الكويتي ونائبة الرئيس الأمريكي، العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشادت نائبة الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، بهذه العلاقات التاريخية والتطلع المشترك على تعزيزها والارتقاء بها والتأكيد على موقف الولايات المتحدة الثابت الداعم لأمن واستقرار دولة الكويت والوقوف دائمًا إلى جانبها.

كما أعربت هاريس، عن شكرها لدولة الكويت لدورها الإنساني في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من أفغانستان.

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن خالص شكره وتقديره لنائبة الرئيس الأمريكي على ما أبدته من طيب المشاعر تجاه دولة الكويت، مؤكدًا متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، كما هنأها بنجاح أكبر عملية إجلاء بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بها.

كما أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الجنود الأمريكيين إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط مطار كابول وضحايا إعصار "أيدا" الذي ضرب ولاية لويزيانا.

مباحثات أمريكية بحرينية

وفي السياق ذاته، تلقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، اتصالًا هاتفيًا من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أعربت خلاله عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لمملكة البحرين على دعمها المستمر للأعمال الإغاثية الإنسانية في أفغانستان من خلال إسهامها الفاعل في عمليات الإجلاء. 

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين وما وصلت إليه مساراتها المختلفة والتنسيق الثنائي المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها على كافة المستويات بما يحقق التطلعات المشتركة، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في أفغانستان، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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