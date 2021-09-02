تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة شاب داخل سيارة بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر، الخميس، بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل سيارة ملاكي.

أمرت النيابة إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وإحراز المحمول والمبلغ المالى والسيارة المستخدمة في بيع المخدرات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة.

وحددت أجهزة الأمن بالقاهرة هوية شاب عثر عليه متوفى داخل سيارة ملاكى، وبجواره هيروين بمدينة نصر، ودلت تحريات أجهزة الأمن أن الشاب يدعى عمر.أ، 27 سنة، وعثر عليه بامتداد شارع رمسيس.

أضافت التحريات أن كاميرات المراقبة رصدت توقف السيارة بالمكان، وجار استكمال تفريغها لتحديد خط سيره والمكان الذي حصل من على تلك المواد المخدرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل سيارة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب داخل السيارة وبجوارة هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.