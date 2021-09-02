8 وفيات و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 544 ألفًا و811 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 279 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 533 ألفًا و430 حالة.

وسجَّلت السعودية 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.560 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 2.821 حالة، من بينها 824 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 37.343.873 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة في المملكة يشهد توجهًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% أمر مبشر.

وأكد المتحدث باسم "الصحة السعودية"، في كلمته، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، الأحد الماضي، أن تبديل اللقاحات آمن وفعال، لاقتًا إلى أن بعض الدراسات يشير إلى أنه يعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن عدد الجرعات المعطاة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" داخل المملكة العربية السعودية، تجاوز 36 مليون جرعة.

وفيما يخص أوضاع الطلاب داخل المملكة العربية السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم "الصحة السعودية"، خلال المؤتمر الصحفي السابق، إنه يلزم على الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا.